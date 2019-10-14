Mulher morre atingida por bala perdida na porta de bar em Cariacica

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:36
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher de 35 anos morreu após ser atingida com um tiro de bala perdida na porta de um bar no bairro Itanguá, em Cariacica, em uma região conhecida como "Buraco do Sapo". O crime aconteceu na noite deste domingo (13).
De acordo com a polícia, Lucilene Santos da Silva, 35 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Nestor Vieira, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando.
Ao tentar levantar para correr e se proteger, foi atingida por um disparo na região do pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o