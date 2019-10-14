Tiro no pescoço

Mulher morre atingida por bala perdida na porta de bar em Cariacica

De acordo com a polícia, Lucilene Santos da Silva, 35 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Nestor Vieira,em Itanguá, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:36 - Atualizado há 6 anos

Crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Uma mulher de 35 anos morreu após ser atingida com um tiro de bala perdida na porta de um bar no bairro Itanguá, em Cariacica, em uma região conhecida como "Buraco do Sapo". O crime aconteceu na noite deste domingo (13).

De acordo com a polícia, Lucilene Santos da Silva, 35 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Nestor Vieira, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando.

Ao tentar levantar para correr e se proteger, foi atingida por um disparo na região do pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta