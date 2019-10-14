Home
>
Polícia
>
Mulher morre atingida por bala perdida na porta de bar em Cariacica

Mulher morre atingida por bala perdida na porta de bar em Cariacica

De acordo com a polícia, Lucilene Santos da Silva, 35 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Nestor Vieira,em Itanguá, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 07:36

 - Atualizado há 6 anos

Crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

Uma mulher de 35 anos morreu após ser atingida com um tiro de bala perdida na porta de um bar no bairro Itanguá, em Cariacica, em uma região conhecida como "Buraco do Sapo". O crime aconteceu na noite deste domingo (13).

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

Leia mais

PM troca tiros com suspeitos durante velório em Vitória

Jovem morre após ser baleado dentro de boate, em Linhares

De acordo com a polícia, Lucilene Santos da Silva, 35 anos, estava no estabelecimento, localizado na Rua Nestor Vieira, às 18h45, quando bandidos passaram de carro atirando.

Ao tentar levantar para correr e se proteger, foi atingida por um disparo na região do pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais