Jovem morre após ser baleado dentro de boate, em Linhares

Um jovem de 18 anos foi morto após ser baleado dentro de uma boate, na madrugada deste domingo (13), em, no Norte do Espírito Santo. De acordo com familiares, Elenilton Batista dos Santos foi atingido por ao menos quatro tiros.

A irmã de Elenilton esteve no Serviço Médico Legal de Linhares para liberar o corpo e afirmou que a família não sabe a motivação do crime. Ela pediu para não ser identificada, mas explicou que o irmão foi socorrido com vida dentro da boate e morreu no Hospital Rio Doce.