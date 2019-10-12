Táxi capotou em grave acidente com dois mortos na ES 248, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga contradições em grave acidente com táxi em Linhares

Segundo a polícia, no momento do acidente, seis pessoas estavam no veículo, uma a mais do que o permitido pela legislação. Rayanne Gonçalves, de 24 anos e Carlos Alberto de Jesus, de 44, não resistiram e morreram no local. Leonardo Gama, de 27 anos está internado em estado grave no Hospital Geral de Linhares (HGL). Ivaneide Ferreira, de 48 e Monyelle Pereira Costa, de 20 anos, foram levadas para o Hospital Rio Doce onde continuam internadas, também em estado grave. As três vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

foi encontrado, segundo a família, horas depois do acidente em uma área de pastagem, próximo ao local onde o táxi capotou. Ele sofreu uma fratura na perna, foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, onde permanece internado. Não se sabia até então que uma sexta pessoa também estava no carro na hora acidente. O mecânico Marcelo Vieira, de 33 anos,, próximo ao local onde o táxi capotou. Ele sofreu uma fratura na perna, foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, onde permanece internado.

Inicialmente, a polícia havia informado que Marcelo era uma das vítimas que havia sido levada imediatamente para o hospital, mas na verdade ele foi o último a ser localizado. Como os documentos dele foram encontrados na cena da capotagem e havia um ferido sem identificação, ele acabou entrando na contagem das vítimas socorridas.

Questionados sobre por que a sexta vítima não foi localizada durante o resgate, o Corpo de Bombeiros ressaltou, em nota, que “fez as varreduras por todo o local, mas ninguém foi encontrado” e disse ainda que para o atendimento da ocorrência “foi estabelecido um perímetro no entorno do local do acidente” para identificar outras vítimas. A nota diz ainda que “há a desconfiança de que ele (Marcelo Vieira) tenha saído do local” e conclui dizendo que o “caso será investigado pela Polícia Civil”.

INVESTIGAÇÃO

A Gazeta, o taxista e dono carro, Lucas Oliveira, contou que havia deixado o táxi para conserto com o mecânico Marcelo Vieira no último dia 4 de outubro. Assim que soube do acidente, foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Ainda não sabe qual a relação entre as pessoas que estavam no veículo quando tudo aconteceu e nem para onde eles estavam indo. Em entrevista para. Assim que soube do acidente, foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

"Assim que eu soube do acidente, o primeiro lugar que eu fui foi registrar o Boletim de Ocorrência. Até então, meu táxi estava na oficina do Marcelo, e ele ficou de me entregar na parte da manhã. Mas ele não apareceu e depois do almoço eu soube do ocorrido. Depois eu soube que ele estava há alguns dias usando meu carro" Lucas Oliveira - taxista e dono do veículo envolvido no acidente

Por telefone, o mecânico Marcelo Vieira conversou com a TV Gazeta Norte e disse que o acidente aconteceu depois que o pneu do veículo estourou. Disse ainda que havia feito reparos no carro e que tinha autorização do taxista para fazer testes, e era o que estava fazendo quando o acidente aconteceu. Entretanto, não soube esclarecer o que outras cinco pessoas estavam fazendo dentro do veículo, nem comentou sobre sua ligação com elas.

Diante de tantas informações desencontradas, a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar os fatos. Nenhuma das vítimas que sobreviveram foram ouvidas até o momento. Entretanto, pessoas ligadas indiretamente ao fato já prestaram depoimento na Delegacia Regional de Linhares. Caso fique comprovado ao final da investigação que o condutor do veículo agiu com imprudência, negligência ou imperícia, ele pode ser responsabilizado por isso.

ENTENDA O CASO

O acidente aconteceu pouco antes do meio-dia desta quinta-feira (10), na ES 248, em Linhares, na região Norte do Estado. Inicialmente foi informado que cinco pessoas estavam no táxi: duas morreram na hora e três foram socorridas para hospitais da cidade. Uma sexta vítima, o mecânico Marcelo Vieira, deu entrada no hospital Rio Doce, com fratura na perna. Segundo a família, Marcelo foi encontrado pela mãe, em uma área de pasto, próximo de onde o acidente aconteceu.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta Norte, o veículo saiu de Linhares e seguia sentido Colatina. Próximo ao trevo da Lagoa Nova, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Com o impacto do capotamento, pelo menos quatro dos ocupantes foram lançados para fora do automóvel.