Mãe encontra filho em pasto horas depois de acidente em Linhares

Táxi capotou em grave acidente com dois mortos na ES 248, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte

Um dia de procura e angústia até encontrar o filho. O homem que conduzia o táxi que capotou em Linhares, Região Norte do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (10), só foi localizado pela mãe horas depois do acidente, em um pasto ao lado da Rodovia ES 248. O mecânico Marcelo Oliveira de Jesus, de 33 anos, ficou desacordado no meio do mato e não foi visto pelos bombeiros. No final do dia, quando já estava escuro, ele acordou e pediu ajuda na pista.

O irmão dele, o mecânico de manutenção industrial Marciel Oliveira, contou como a mãe conseguiu encontrá-lo.

“Os documentos dele estavam dentro do carro, mas ninguém sabia onde ele estava. Os bombeiros chegaram a procurá-lo no pasto, mas ele não foi encontrado. No final do dia ele acordou e pediu ajuda na pista para um homem, que se assustou porque já estava escuro e foi embora. Este homem contou em um bar que uma pessoa tinha pedido ajuda dele. Depois, minha mãe passou por lá, à procura do Marcelo, e a dona do bar contou essa história. Minha mãe foi até o local indicado e encontrou meu irmão pedindo ajuda para outra pessoa”, disse Marciel.

Marcelo foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, ele foi transferido para o Hospital Rio Doce, onde passou por uma cirurgia na perna esquerda, que fraturou no acidente. Ele é o mecânico que fazia o conserto do veículo.

Em conversa por telefone com a TV Gazeta Norte, Marcelo alegou que tinha autorização do taxista para testar o carro após o conserto e não soube explicar porque havia seis pessoas no veículo. Apesar da gravidade do acidente, ele está lúcido e está em observação no hospital.

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