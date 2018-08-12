Mulher mata marido com facada no pescoço durante briga na Serra

Luiz Fernando Cararo foi morto pela mulher, Aldaiza Ângelo Francisco Neto, na Serra Crédito: Divulgação/Facebook

Uma mulher de 35 anos foi presa após matar o marido, de 33 anos, com uma facada no pescoço em José de Anchieta, na Serra, na noite de sexta-feira (10). O crime aconteceu enquanto os dois bebiam em uma praça do bairro. Segundo familiares, brigas entre os dois eram constantes. A acusada Aldaiza Ângelo Francisco Neto foi presa logo após o assassinato. Na mesma noite, uma outra mulher matou o marido com um golpe de facada na Serra.

O homem morto era o entregador de mercadorias Luiz Fernando Cararo, que era casado com Aldaiza há cerca de três anos. Segundo familiares da vítima, a relação era conturbada.

PROBLEMAS COM ÁLCOOL

Os dois tinham problemas com bebidas alcoólicas e quando bebiam brigavam muito, inclusive na rua. Aconselhamos o Luiz várias vezes para que eles se separassem. A gente não acompanhava muito a vida deles porque somos de Cariacica e o Luiz foi morar na Serra. Mas, pelo pouco que sabíamos, já temíamos por uma tragédia e, infelizmente, aconteceu, lamentou o irmão de Luiz, o pedreiro Valter Cararo, de 43 anos.

"ACONSELHEI MUITO O MEU FILHO", DIZ MÃE

Valter e a mãe, uma aposentada de 59 anos, souberam da morte do entregador de mercadorias por uma reportagem de TV que assistiram na tarde deste sábado (11).

Vimos que os dois estavam bebendo em uma praça, começaram a brigar e ela deu a facada nele. Mas não sabemos a motivação da briga porque, quando eles bebiam, brigavam por qualquer coisa. Na hora que falaram o nome e mostraram a imagem da Aldaiza a gente não conseguiu mais prestar atenção em nada, contou a mãe da vítima.

Foi um desespero. Mas a gente já imaginava que uma tragédia poderia acontecer. Aconselhei muito o meu filho a largar as bebidas e pôr um fim nessa relação Mãe da vítima

Os familiares não souberam dizer se havia agressões físicas entre o casal durante a relação. A polícia não divulgou onde a acusada conseguiu a faca usada na morte.