Mulher mata marido com facada no pescoço durante briga na Serra

Uma mulher de 35 anos foi presa após matar o marido, de 33 anos, com uma facada no pescoço em José de Anchieta, na Serra, na noite de sexta-feira (10). O crime aconteceu enquanto os dois bebiam em uma praça do bairro. Segundo familiares, brigas entre os dois eram constantes. A acusada Aldaiza Ângelo Francisco Neto foi presa logo após o assassinato. Na mesma noite, uma outra mulher matou o marido com um golpe de facada na Serra.
O homem morto era o entregador de mercadorias Luiz Fernando Cararo, que era casado com Aldaiza há cerca de três anos. Segundo familiares da vítima, a relação era conturbada.
PROBLEMAS COM ÁLCOOL
Os dois tinham problemas com bebidas alcoólicas e quando bebiam brigavam muito, inclusive na rua. Aconselhamos o Luiz várias vezes para que eles se separassem. A gente não acompanhava muito a vida deles porque somos de Cariacica e o Luiz foi morar na Serra. Mas, pelo pouco que sabíamos, já temíamos por uma tragédia e, infelizmente, aconteceu, lamentou o irmão de Luiz, o pedreiro Valter Cararo, de 43 anos.
"ACONSELHEI MUITO O MEU FILHO", DIZ MÃE
Valter e a mãe, uma aposentada de 59 anos, souberam da morte do entregador de mercadorias por uma reportagem de TV que assistiram na tarde deste sábado (11).
Vimos que os dois estavam bebendo em uma praça, começaram a brigar e ela deu a facada nele. Mas não sabemos a motivação da briga porque, quando eles bebiam, brigavam por qualquer coisa. Na hora que falaram o nome e mostraram a imagem da Aldaiza a gente não conseguiu mais prestar atenção em nada, contou a mãe da vítima.
Foi um desespero. Mas a gente já imaginava que uma tragédia poderia acontecer. Aconselhei muito o meu filho a largar as bebidas e pôr um fim nessa relação
Os familiares não souberam dizer se havia agressões físicas entre o casal durante a relação. A polícia não divulgou onde a acusada conseguiu a faca usada na morte.
Após o crime, Aldaiza tentou fugir. Mas com as características da acusada, a Polícia Militar fez rondas na região e a localizou. Ela foi encaminhada à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuada por homicídio e encaminhada ao presídio.