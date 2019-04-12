Home
Mulher mata ex-marido a facadas em Vila Velha

De acordo com a mulher, o ex-marido invadiu o imóvel dela, alterado. Ela contou que foi atacada pelo homem, conseguiu tomar a faca das mãos dele e o golpeou. Ela aguardou a chegada da PM e do Samu ao local