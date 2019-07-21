Violência

Mulher mata animais de estimação a tiros em Itapemirim, sul do ES

Mulher assinou um termo circunstanciado por crime ambiental continuado. A arma utilizada no crime estava regular e foi apreendida

Publicado em 21 de julho de 2019 às 21:37 - Atualizado há 6 anos

Uma mulher foi levada para a delegacia depois de matar a tiros os cães e um pássaro em

, Litoral Sul do Estado. O caso aconteceu na noite deste sábado (20). Após ser ouvida, a mulher foi liberada.

Segundo a Polícia Civil, três cachorros e um pássaro foram mortos a tiros na residência da mulher. Ela foi denunciada e levada a delegacia de plantão na regional, em Itapemirim.

Em nota, a polícia informou que mulher assinou um termo circunstanciado por crime ambiental continuado. A arma utilizada no crime estava regular e foi apreendida, junto com as munições e encaminhada para exame de balística. Uma perícia foi realizada no local do fato neste domingo (21).

De acordo com as informações a mulher pretendia atentar contra a própria vida e, como não teria alguém para cuidar dos animais que ela tanto gostava, atirou neles.

Não há informações se a mulher foi encaminhada para algum serviço de apoio psicológico.

