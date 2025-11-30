Noroeste do ES

Mulher incendeia a própria casa com o companheiro dentro em Boa Esperança

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que a mulher cometeu o ato por motivo fútil. A suspeita foi socorrida e encaminhada ao hospital no município

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12:37

Uma mulher de 26 anos foi presa suspeita de causar um incêndio em casa na noite de sábado (29), no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, na região Noroeste do Espírito Santo. A intenção da suspeita, segundo a polícia, era atingir o companheiro, de 39 anos. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para apagar as chamas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que a mulher cometeu o ato por motivo fútil. A suspeita foi socorrida e encaminhada ao hospital no município. Para os militares, ela contou que utilizou um galão de gasolina para por fogo no imóvel. A mulher ainda confessou que a intenção é de que o fogo atingisse ela e companheiro, que conseguiu sair da casa sem ferimentos.

No hospital, o médico informou que, por conta dos ferimentos graves, a mulher teria de ser transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas ela recusou o encaminhamento.

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher contou aos policiais que havia uma arma escondida na casa. Nas buscas dentro do imóvel, um carregador de submetralhadora foi localizado, sem munições. A mulher e o companheiro foram encaminhados pela PM à delegacia de Nova Venécia.

Ela foi autuada em flagrante, segundo a Polícia Civil, por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, quando o incêndio é praticado em casa habitada ou destinada à habitação. O homem foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

