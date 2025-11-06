Foi preso

Mulher fica gravemente ferida após levar golpes de picareta do enteado em Vila Velha

A vítima, de 51 anos, foi agredida na cabeça e nas mãos. O suspeito do crime, de 24 anos, se entregou e foi preso

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:56

Jovem de 24 anos (de camisa presta na cabeça) é preso após tentar matar a madrasta com golpes de picareta Crédito: Fabrício Christ

Uma auxiliar de limpeza aposentada, de 51 anos, foi golpeada com uma picareta pelo próprio enteado, de 24 anos, no início da madrugada desta quinta-feira (6), em João Goulart, Vila Velha. Segundo testemunhas, a neta da vítima, de apenas 4 anos, presenciou o crime.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mulher foi atingida nas mãos e na cabeça. Vizinhos socorreram a vítima e a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Enteado e madrasta moram em casas vizinhas. Uma familiar contou à reportagem da TV Gazeta que a relação entre os dois nunca foi boa e piorou após a prisão do pai do suspeito — e marido da vítima — há cerca de seis meses.

Segundo a parente, o casal esteve junto por 19 anos. O suspeito teria desligado a energia da casa da mulher antes de atacá-la.

Picareta usada para tentar matar auxiliar de limpeza em Vila Velha Crédito: Reprodução

Depois do crime, ele seguiu em direção a uma base da Polícia Militar próxima, mas foi abordado no caminho, ainda com a picareta nas mãos, e confessou o que havia feito. Os militares que atenderam a ocorrência relataram que o jovem demonstrava tranquilidade e frieza, descrevendo o crime com riqueza de detalhes. Ele afirmou que só não “finalizou”o crime porque a madrasta já estava caída no chão, sangrando, e havia implorado para que ele parasse.

A auxiliar de limpeza aposentada segue hospitalizada.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado, por ter sido cometido no contexto de violência doméstica e familiar. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

