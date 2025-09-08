Em Campo Grande

Mulher esfaqueia marido após discussão na volta de bar em Cariacica

A mulher confessou para policiais militares que esfaqueou o companheiro após uma discussão e disse que o mataria em uma próxima oportunidade

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:37

Uma mulher de 37 anos foi presa após esfaquear o marido, de 54 anos, na noite de domingo (7), em Campo Grande, Cariacica. Segundo informações a Polícia Militar, a suspeita contou que os dois estavam em um bar e, ao retornarem para casa, começaram uma discussão, trocando ofensas.



Ainda conforme a mulher, em determinado momento, ela pegou uma faca e deu golpes na cabeça e no ombro do companheiro. A faca utilizada foi encontrada em uma pia do apartamento, sendo recolhida pelos militares.

Ferido, o marido saiu da residência em busca de socorro, enquanto a mulher permaneceu no local até a chegada dos policiais.

A suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica. No local, os agentes foram informados de que a vítima havia dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde recebeu atendimento médico, e foi liberado.

Segundo o boletim de ocorrência, na delegacia, a mulher ameaçou o companheiro, dizendo que iria matá-lo em uma próxima oportunidade.

A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhada ao sistema prisional. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a mulher deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica nesta segunda-feira (08).

