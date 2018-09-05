Mulher é presa por matar marido com filtro de barro em Cariacica

Uma mulher de 57 anos foi presa acusada de matar o marido, o aposentado Telmo Manoel da Silva, 75 anos, em uma região conhecida como Morro do Quiabo, no bairro Bela Vista, em Cariacica. Segundo a polícia, ela golpeou a cabeça da vítima com um filtro de barro. A acusada também teria atingido o idoso com pauladas.
O neto de Telmo contou à polícia que ouviu uma briga e gritos por volta das 3h30 desta quarta-feira (05). Quando ele chegou na casa do avô, encontrou ele morto. O Samu foi acionado e constatou que a vítima tinha sido assassinada.
Pela manhã, após a polícia chegar ao local do crime, a mulher, que chegou a fazer a mala, fugiu. Ela foi presa e, ao ser colocada na viatura, puxou o cabelo da investigadora, precisando ser contida por três policiais.
A mulher confessou o crime e disse que ela e o marido discutiram após beber. A ocorrência foi registrada no Departamento Especializado de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).