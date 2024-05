Mulher é presa após tentar aplicar golpe do Pix em lojas de Viana

Suspeita tentava simular pagamentos via Pix utilizando o recurso de agendamento, e mostrava o comprovante como se tivesse efetuado pagamento à vista

Uma mulher foi presa após tentar aplicar golpes utilizando o pagamento via Pix em lojas no Centro do Viana na tarde de quarta-feira (15). Vítimas contaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que a suspeita utilizava o recurso de agendamento do pagamento e enviava o comprovante para tentar enganar os funcionários.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela PRF, a mulher teria ido até uma loja de móveis e pegou dois jogos de cama no valor de R$ 340. No momento do pagamento, a suspeita solicitou que fosse feito via Pix e simulou o envio do valor, mostrando o comprovante de agendamento para a funcionária do estabelecimento. Após perceber que a funcionária havia desconfiado de que se tratava de uma tentativa de golpe, a suspeita saiu correndo e fugiu da loja.