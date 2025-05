Operação Asfixia 25: três pessoas são presas no Litoral Sul do ES

Três pessoas – dois homens de 22 e 30 anos e uma mulher de 34 – foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.foram presas durante a 5ª fase da Operação Asfixia 25, com objetivo de combater o tráfico de drogas no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (21), e resultou ainda no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em Marataízes e Itapemirim. >