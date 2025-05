Crime em Vila Velha

Assaltante rouba cesta de Dia dos Namorados em loja da Glória e é preso

Suspeito levou a cesta, avaliada em R$ 332,91, além de R$ 94 em dinheiro do caixa da loja de chocolates; policiais desconfiaram da atitude das funcionárias e realizaram a abordagem

Publicado em 21 de maio de 2025 às 16:12

Homem rouba loja de chocolates com faca e diz que trocaria produtos por drogas Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 34 anos foi preso após assaltar uma loja de chocolates na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o suspeito levou uma cesta de produtos do comércio, no valor de R$ 332, 91, além de R$ 94 que estavam no caixa. Ele alegou que trocaria tudo por drogas. >

O cabo Lopes, da Polícia Militar, contou que o indivíduo entrou na loja com uma faca e ameaçou duas funcionárias. Durante patrulhamento de rotina, os militares pararam em frente ao estabelecimento e perceberam que as mulheres estavam demonstrando estarem assustadas, com o homem próximo a elas.>

As funcionárias não pediram ajuda, mas os policiais ficaram acompanhando de fora e, assim que o suspeito saiu, elas acenaram para a equipe, que o abordou. O homem segurava uma cesta de produtos da loja, preparada para o Dia dos Namorados. Com ele também foi apreendida uma bicicleta, do sistema de bikes compartilhadas de Vila Velha. Em relação ao veículo, o criminoso disse que pegou emprestado em um ponto de tráfico. Ele foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional, onde confessou ter praticado o roubo para trocar os produtos por droga.>

A Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a conclusão das oitivas é que haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante. >

>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta