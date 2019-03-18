Home
Polícia
Mulher é presa após matar o marido a facadas em Linhares

Crime aconteceu na manhã deste domingo (17), no bairro Planalto. Maria Isabel Vieira, de 48 anos, foi preso em flagrante e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina