Mulher é presa após esfaquear o companheiro em Vitória

Caso apresenta versões diferentes entre o casal; homem afirma ter sido atacado em Vila Velha, enquanto mulher diz que agiu em legítima defesa após tentativa de enforcamento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:13

Uma mulher foi presa em Vitória após esfaquear o companheiro na noite de domingo (5). O caso apresenta versões diferentes sobre o local e a dinâmica da ocorrência, conforme relatos do casal à Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que foi esfaqueado no condomínio onde mora com a suspeita, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Já a mulher relatou que o episódio aconteceu em Caratoíra, Vitória, após o companheiro tentar enforcá-la, e que a agressão com faca ocorreu em legítima defesa.

De acordo com o relato do homem à polícia, o casal passou a tarde em uma festa, onde ambos teriam ingerido bebidas alcoólicas. Após o evento, seguiram para a casa da mulher, em um condomínio em Vale Encantado. Ele afirmou que não houve discussão durante a festa, mas que, ao chegar em casa, a companheira viu mensagens em seu celular que a deixaram nervosa. O homem não informou o conteúdo das mensagens, apenas disse que a mulher era ciumenta.

Ainda segundo a sua versão, a companheira teria se aproximado como se fosse lhe dar um abraço e, em seguida, o esfaqueou nas costas. Depois disso, a mulher teria chamado um carro de aplicativo e o levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Conforme o relato dos militares no boletim, o relato do homem estava desconexo e que ele disse não se lembrar de todos os detalhes do ocorrido. Ele também afirmou que a mulher nunca apresentou comportamento agressivo, apenas discussões frequentes sobre o relacionamento.

Relato da mulher

Já a mulher apresentou uma versão diferente. Ela relatou que o casal participava de um churrasco na casa de uma de suas filhas, em Caratoíra, com amigos, e que depois foram assistir ao arrastão (evento) de uma escola de samba. Em determinado momento, decidiram retornar à residência da filha, ocasião em que o homem já estaria agressivo.

Segundo a suspeita, ela pegou uma faca para preparar um sanduíche enquanto mexia no celular, quando o companheiro tomou o aparelho à força e o arremessou contra a parede. Em seguida, ele teria agarrado seu pescoço e começado a enforcá-la. Para se defender, a mulher afirmou que desferiu um golpe de faca nas costas do homem.

No boletim de ocorrência, os policiais relataram que a mulher apresentava escoriações no pescoço e um corte nas mãos. Ela disse ainda que o companheiro tem personalidade difícil, costuma ficar nervoso e agressivo e que já teria sido agredida por ele anteriormente.

A suspeita também afirmou que, após socorrer o homem, ele a teria ameaçado de morte ao sair do hospital. Em consulta ao sistema, os policiais constataram que o homem possui histórico de lesão corporal contra menor de idade e violência doméstica.

A mulher acabou sendo levada à Delegacia Regional de Vitória. Na manhã desta segunda-feira (5), ela passou pelo Instituto Médico Legal (IML) e depois foi encaminhada ao presídio.

