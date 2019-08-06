Home
Mulher é presa após ameaçar ex-namorada em Mimoso do Sul

No dia anterior, a vítima denunciou a ex à Polícia Civil, e iria pedir uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha

Gazeta Online

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 22:09

Detida foi levada ao Hospital de Mimoso do Sul Crédito: BETO BARBOSA

Uma mulher precisou chamar a Polícia Militar para conter a ex-namorada, que a ameaçava na porta de casa, no centro de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (06). No dia anterior, a vítima denunciou a ex à Polícia Civil, e iria pedir uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, o namoro teria durado poucos meses. A ex ameaçava a vítima e causava constrangimento a ela, pois não aceitava o fim do relacionamento.

> Mulher é agredida pelo companheiro no ES após assistir jogo de futebol

Na tarde desta terça-feira (06), a vítima chamou a Polícia Militar e uma advogada, pois a ex havia invadido sua casa. A polícia pediu para que ela saísse do imóvel, mas a mulher resistiu e começou a ficar alterada. Foi preciso tirar a invasora à força do local. Ela foi encaminhada ao hospital para ser medicada e depois foi levada à delegacia.

> Homem morre esmagado por pé de eucalipto que ele mesmo cortava no ES

O delegado afirmou que a acusada preferiu não se pronunciar sobre o fato. Ela foi autuada por violação de domicílio e resistência à prisão. Em seguida, foi encaminhado ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

 

