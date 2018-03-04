Mulher é morta com fio de carregador de celular; companheiro é suspeito

Companheiro é suspeito de matar jovem em Vila Velha Crédito: Reprodução/Acervo Pessoal

Na semana da mulher, mais um crime bárbaro é registrado no Espírito Santo. A vítima é a jovem Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos. Ela foi morta com um fio de carregador de celular no pescoço na madrugada deste domingo (04), na Rua Castro Alves, do bairro Planalto, em Vila Velha.

O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos. Ele está foragido. O corpo de Andrielly foi encontrado no quarto da filha dela, uma menina de 3 anos.

DADOS NO ES

Esse assassinato reforça os dados preocupantes de violência contra a mulher no Estado. No ano passado, a Polícia Civil registrou 12.771 ocorrências de violência contra mulheres no Espírito Santo (incluindo visitas tranquilizadoras), o que significa que, a cada 41 minutos, uma mulher foi agredida. Em 41 casos, a agressão atingiu seu ponto extremo: o feminicídio.

O CRIME

No caso de Andrielly, segundo vizinhos que moram no mesmo prédio, o casal costumava brigar e morava havia três meses no local.

Nesta madrugada, moradores do prédio acordaram por volta da 1h da madrugada, ouvindo pancadas. Mas como o barulho era muito alto, acharam que alguém tivesse caído da laje.

FUGA

Sem saber o nome das pessoas que viviam no apartamento, os moradores começaram a gritar 'vizinho, vizinho', mas ninguém respondia. Em seguida, eles viram o suspeito de cometer o crime saindo da casa com a menina de 3 anos, que é enteada dele. Ele teria saído de carro. Nesse momento, os moradores tentaram correr atrás do Rubens, mas não conseguiram alcançá-lo.

"Ele saiu acelerando o veículo e levando a criança no banco da frente do carro. Como não vimos a mãe da menina, começamos a pensar que ela deveria estar dentro da casa ainda", contou um vizinho.

Local do crime no bairro Planalto, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Depois de ver o homem ir embora, o vizinho chamou a polícia. Ele bateu na porta da casa da jovem, mas ninguém atendeu. Por uma janela, este morador conseguiu ver o corpo da jovem caído ao lado da cama no quarto da filha dela.

"ELES DISCUTIAM BASTANTE", DIZ VIZINHA

Outra vizinha ouviu a briga do casal antes do crime acontecer e viu quando o acusado foi até a janela do quarto da criança, olhou para ver se tinha alguém vendo a cena e fugiu. "Eles discutiam bastante. O casal passou algum tempo fora de casa e retornou havia cerca de uma semana para a casa", disse.

De acordo com a polícia, a causa da morte da Andrielly foi esgorjamento, ou seja, corte do pescoço.

A família da jovem informou à equipe do Gazeta Online que menina está no DPJ de Cobilândia, em Vila Velha.

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