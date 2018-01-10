Mulher é morta a tiros pelo ex-marido em Itapemirim

Uma mulher de 42 anos foi assassinada pelo ex-marido na noite desta terça-feira (10) na Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O acusado, Alair Souza da Silva, fugiu do local em uma motocicleta. Ele não aceitava o fim do relacionamento e já havia a ameaçado a ex de morte.
De acordo com a Polícia Militar, Alair chegou na casa de Claudiana Ferreira Silva por volta das 20h, pois queria conversar com ela. Testemunhas contaram que ele a chamou no portão e os dois começaram a discutir. Em seguida, ele sacou um revólver, com calibre ainda não identificado, e efetuou os disparos. Ela foi atingida por quatro tiros.
Momentos antes do crime, o assassino estava fazendo uma visita para o irmão da vítima, Hélio Ferreira. "Foi uma surpresa muito grande. Ele estava lá em casa, por volta de umas 18h40. Umas 19h mais ou menos a minha irmã ligou falando que ele tinha matado ela. Ele estava tranquilo falando que gostava muito dela e, se ela precisasse, ele ajudaria ela. Nós não imaginávamos isso nunca, disse.
Hélio ainda disse que antes dele sair de sua casa, o acusado alegou que iria visitar uma irmã que está acidentada. A desculpa dele é que a irmã caiu de moto no final de semana e ele ainda não tinha visto. Quando ele pegou a estrada, ao invés de ir para a casa dela, pegou e seguiu para Itapemirim. Ele disse que amava ela e fez uma coisa dessas, espero que a Justiça prenda ele, para pagar pelo que fez.
O suspeito fugiu em uma motocicleta e viaturas fizeram um cerco na região e não conseguiram localizar o suspeito. O casal estava separado há cinco meses após 10 anos de relacionamento. Ela deixa três filhos.
A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso está sob investigação da Delegacia de Itapemirim. Demais informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração. E ainda que denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.