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Feminicídio

Mulher é morta a tiros pelo ex-marido em Itapemirim

O acusado, Alair Souza da Silva, fugiu do local em uma motocicleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 14:07

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 14:07

Uma mulher de 42 anos foi assassinada pelo ex-marido na noite desta terça-feira (10) na Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O acusado, Alair Souza da Silva, fugiu do local em uma motocicleta. Ele não aceitava o fim do relacionamento e já havia a ameaçado a ex de morte.
De acordo com a Polícia Militar, Alair chegou na casa de Claudiana Ferreira Silva por volta das 20h, pois queria conversar com ela. Testemunhas contaram que ele a chamou no portão e os dois começaram a discutir. Em seguida, ele sacou um revólver, com calibre ainda não identificado, e efetuou os disparos. Ela foi atingida por quatro tiros.
Momentos antes do crime, o assassino estava fazendo uma visita para o irmão da vítima, Hélio Ferreira. "Foi uma surpresa muito grande. Ele estava lá em casa, por volta de umas 18h40. Umas 19h mais ou menos a minha irmã ligou falando que ele tinha matado ela. Ele estava tranquilo falando que gostava muito dela e, se ela precisasse, ele ajudaria ela. Nós não imaginávamos isso nunca, disse.
Hélio ainda disse que antes dele sair de sua casa, o acusado alegou que iria visitar uma irmã que está acidentada. A desculpa dele é que a irmã caiu de moto no final de semana e ele ainda não tinha visto. Quando ele pegou a estrada, ao invés de ir para a casa dela, pegou e seguiu para Itapemirim. Ele disse que amava ela e fez uma coisa dessas, espero que a Justiça prenda ele, para pagar pelo que fez.
O suspeito fugiu em uma motocicleta e viaturas fizeram um cerco na região e não conseguiram localizar o suspeito. O casal estava separado há cinco meses após 10 anos de relacionamento. Ela deixa três filhos.
A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso está sob investigação da Delegacia de Itapemirim. Demais informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração. E ainda que denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

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