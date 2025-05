Bairro Arlindo Villaschi

Mulher é morta a facadas pelo ex na frente do filho de um ano em Viana

Poliana Santos do Vale, de 28 anos, ainda tentou se defender, mas foi atingida em várias partes do corpo; após o crime, suspeito ligou para o irmão e confessou

Publicado em 29 de maio de 2025 às 08:51

Poliana Santos do Vale, de 28 anos, morta a facadas pelo ex em Viana Crédito: Acervo familiar

Uma mulher de 28 anos, identificada como Poliana Santos do Vale, foi assassinada a facadas na frente do filho, de um ano, dentro de casa no bairro Arlindo Villaschi, em Viana. O ex-marido da vítima, Daniel Ribeiro de Oliveira, de 25 anos, confessou o crime e foi autuado em flagrante por feminicídio. >

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o casal estava separado havia cerca de um mês, e Poliana já tinha procurado a Justiça para pedir medida protetiva, pois o criminoso já havia agredido a jovem. Depois do término, a assistente administrativa tentava reconstruir a vida. Ela alugou um apartamento e se mudou com o filho. Na madrugada desta quinta-feira (29), Daniel forçou a abertura do portão. Como não conseguiu, deu um jeito de pular e invadiu a casa da ex-esposa. >

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, quando viu o homem lá dentro, Poliana pegou uma faca para se defender e atingiu o ex-marido. Daniel conseguiu tomar o instrumento dela e começou com os golpes nas costas, barriga e no rosto da vítima. A mulher tentou correr, foi para outro cômodo, mas caiu no chão. Mesmo nesse momento, com ela já ferida, o criminoso deu ainda mais golpes. O menino de um ano estava na residência, entre o casal durante a briga, e viu a mãe ser assassinada. >

Homem fez ligação e confessou crime

Daniel Ribeiro de Oliveira, 25 anos, preso após confessar que matou a ex a facadas Crédito: Acervo familiar

O boletim de ocorrência da Polícia Militar diz que, após matar a ex-esposa, Daniel ligou para um irmão e confessou o que tinha feito. Esse parente foi até o local, viu a cena do terror e ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190). O suspeito foi detido e levado para o hospital, já que estava ferido. A criança ficou sob os cuidados desse familiar. >

>

Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado, cometido no contexto de violência doméstica e na presença de descendente. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica".>

