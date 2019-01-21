Mulher é mantida em cárcere privado após sofrer golpe de casal no ES

Arlei e Geisimara foram presos e autuados em flagrante por sequestro e extorsão Crédito: Reprodução

Uma doméstica de 38 anos ficou presa com o filho de 8 anos dentro de um apartamento em Manguinhos, na Serra , após sofrer um golpe de um casal. Eles foram mantidos em cárcere privado e só conseguiram sair após a doméstica escrever uma carta que chegou até uma outra vítima da dupla. Arlei Vinicius Cardoso dos Santos, de 28 anos e Geisimara Alves Damaceno, de 22 anos, foram presos e autuados em flagrante por sequestro e extorsão.

Segundo uma irmã da vítima, que conversou com a reportagem da TV Gazeta, o casal conheceu a doméstica há cerca de quatro meses após o carro dela quebrar na rua, ocasião em que precisou de ajuda. Arlei se apresentava como policial e Geisimara como advogada. Eles começaram o golpe fazendo amizade com a doméstica, no momento em que se ofereceram para ajudá-la.

“A minha irmã acredita muito fácil nas pessoas e, para ela, todo mundo é fiel e conta verdades. Ela começou a expor toda a vida dela, eles conheceram alguns amigos dela. Ela mesmo apresentou outras pessoas que acabaram sendo vítima do casal”, explicou.

O casal começou a frequentar a casa da doméstica, a conviver com os vizinhos e também com os familiares. “As pessoas se tornaram vítima do casal por meio da minha irmã. Ela era uma base para conhecer outras pessoas que são vítimas do casal”, completou.

Geisimara e Arlei convenceram a doméstica a vender a casa dela. Isso acabou acontecendo e ela se mudou para uma casa que achou que tivesse comprado, mas havia sido alugada por quatro meses pelo casal para ela poder ficar.

“O casal alugou uma casa em Laranjeiras, falando que comprou ela para minha irmã. Disseram que era um preço baixo e que era para ajudar ela. Minha irmã passou parte do dinheiro para ele (o que se dizia policial). Minha irmã fez um empréstimo de R$ 11 mil em nome da minha mãe - que ajuda muito ela”, declarou.

CÁRCERE PRIVADO

A doméstica começou a desconfiar do casal. Quando descobriu que o imóvel novo, na verdade, era alugado. O dinheiro da venda da casa dela havia desaparecido. “Tiraram ela dessa casa, ela chegou a vender parte dos móveis. Depois fui descobrir que ela estava em um condomínio de Manguinhos”, afirmou a irmã.

Enquanto estava presa, a doméstica atendia as ligações e respondia as mensagens dos amigos e da família, mas, ameaçada pelo casal, dizia que estava em outro estado. “Ela respondia em poucas palavras e a gente conhece ela. Ela dizia que estava na Bahia. Todas as mensagens eram deles, ela ficava com uma arma na cabeça e por isso dizia que estava longe”, relatou.

Depois de 10 dias preso no apartamento em Manguinhos, o filho da doméstica de 8 anos teve uma crise de choro neste domingo (20) de manhã. A doméstica conseguiu, então, convencer o casal de descer um pouco para a piscina com o menino. A vítima encontrou uma moradora e entregou uma carta a ela, com o telefone de uma amiga, que a essa altura já procurava pela doméstica. Nessa carta a doméstica dizia que a mãe da amiga também havia sido vítima do casal.

Na carta, a doméstica pedia desculpas e dizia ter certeza de que não voltaria viva para casa. “Entraram em contato com a gente falando da carta. Meu irmão chegou lá com os policiais e encontrou ela descendo da escada com meu sobrinho. Foi aí que tivemos a certeza de que ela estava bem, apesar da pressão psicológica”, declarou.

MÃE DE AMIGA TAMBÉM CAIU NO GOLPE E AJUDOU DEPOIS

A mãe da amiga da vítima acabou sendo a ponte para o sequestro da doméstica acabar. Ela também foi vítima de Arlei e Geisimara, mas fugiu. O homem se apresentou para ela como corretor de imóveis. “Minha mãe estava querendo vender a casa e caiu na lábia dele. Ele fala de forma que realmente consegue convencer as pessoas”, declarou a filha da vítima na delegacia.

O casal chegou a pegar o documento da casa da mulher. Ele também pagou um aluguel para a vítima ficar. “Ele começou a pedir dinheiro. Pedia R$ 4 mil, depois R$ 2 mil. Minha mãe chegou a fazer um empréstimo para ajudar outra vítima, que tinha dado R$ 35 mil de entrada para ele”, explicou.

O homem chegou a pedir que a filha da vítima e o namorado saíssem da casa em que estavam com a mãe e que havia sido alugada. Depois, a filha da vítima não conseguia falar direito com a mãe. “Pensamos até que minha mãe tivesse no meio disso com eles. Ela não falava muito nas ligações e demorava para responder. E começamos a ouvir a voz dele ao fundo falando”, lembrou.

A mãe conseguiu fugir do casal e falou com a filha, que ligou para a família da doméstica e acionou a polícia. Arlei e Geisimara foram presos em flagrante no condomínio e levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por sequestro, com agravante de envolver um menor de idade e por durar mais de 24 horas. Ambos já foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A irmã da doméstica agora espera que ele permaneça preso. “Eles devem pagar a vida toda presos, para não fazer isso com mais ninguém”, finalizou .