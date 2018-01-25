Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Distrito Federal

Mulher é estuprada por amigo após beber e dormir em veículo

Ela contou aos PMs que bebeu demais e pediu ao amigo para dormir dentro do carro. O homem destrancou o veículo, ela entrou e então ele realizou o estupro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 23:46

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 23:46

Ocorrência doi encaminhada para a 12° DP (Taguatinga Centro) Crédito: Reprodução
Uma mulher, de 29 anos, denunciou, na noite desta terça-feira (23), um amigo de "mais de 10 anos" por estupro. A jovem acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ter sido violentada dentro do carro do autor, com quem tinha ido de carona para uma social, em Vicente Pires, no DF.
Segundo a PMDF, ao chegarem ao local do crime, policiais do 17° BPM (Águas Claras) encontraram a vítima abatida. Ela contou aos PMs que bebeu demais na social e pediu ao amigo para dormir dentro do carro dele. O homem destrancou o carro, ela entrou e então ele realizou o estupro. A vítima disse ainda que acredita que alguma substância foi colocada na bebida dela. Ela contou que acordou desesperada dentro do carro, sem saber quem foi o autor do estupro.
De acordo com a PM, após diligências dentro da casa onde foi a social, o dono do carro foi identificado e assumiu ter praticado o estupro. A mulher, o suspeito e o carro foram encaminhados à 12° DP (Taguatinga Centro). O homem foi autuado por estupro de vulnerável e a mulher foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) e depois tomou coquetel de medicamentos para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados