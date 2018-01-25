Mulher é estuprada por amigo após beber e dormir em veículo

Ocorrência doi encaminhada para a 12° DP (Taguatinga Centro) Crédito: Reprodução

Uma mulher, de 29 anos, denunciou, na noite desta terça-feira (23), um amigo de "mais de 10 anos" por estupro. A jovem acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ter sido violentada dentro do carro do autor, com quem tinha ido de carona para uma social, em Vicente Pires, no DF.

Segundo a PMDF, ao chegarem ao local do crime, policiais do 17° BPM (Águas Claras) encontraram a vítima abatida. Ela contou aos PMs que bebeu demais na social e pediu ao amigo para dormir dentro do carro dele. O homem destrancou o carro, ela entrou e então ele realizou o estupro. A vítima disse ainda que acredita que alguma substância foi colocada na bebida dela. Ela contou que acordou desesperada dentro do carro, sem saber quem foi o autor do estupro.