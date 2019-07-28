Home
Mulher é esfaqueada na frente dos filhos em Nova Venécia

Shaylanne Oliveira dos Santos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Polícia faz buscas pelo autor do crime.

Publicado em 28 de julho de 2019 às 00:32

 - Atualizado há 6 anos

null Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi assassinada na manhã deste sábado (27) no bairro Iolanda, em Nova Venécia. Shaylanne Oliveira dos Santos foi morta a facadas dentro de casa, onde também estavam os filhos da vítima. 

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos teriam escutado uma discussão entre a vítima e um homem. Durante a briga, ela foi esfaqueada e caiu no quintal de casa. O crime foi presenciado pelos filhos de Shaylanne, um deles uma criança pequena, segundo a polícia. 

A vítima foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada para o Hospital São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dela foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

O SUSPEITO

Até a noite de sábado ninguém havia sido preso. A polícia ainda faz buscas pelo suspeito do crime. "Inicialmente havia a informação de que seria uma pessoa, mas não foi confirmado. Agora estamos atrás de um segundo suspeito. É muito cedo para dizer qual teria sido a motivação ou o autor do crime", declarou o sub-tenente Rodrigues, do 2º Batalhão de Nova Venécia. 

 

