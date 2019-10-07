Home
Mulher é esfaqueada durante briga no Centro de Linhares, no ES

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e levada para o Hospital Geral de Linhares

Leonardo Goliver

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 18:36

 - Atualizado há 6 anos

A vítima foi esfaqueada em frente a essa loja que fica no Centro de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Uma confusão entre duas mulheres, no Centro de Linhares, na região Norte do Estado, terminou com uma delas esfaqueada, na tarde desta segunda-feira (07). A briga começou por volta das 16h30, no Mercado Municipal da cidade. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar (PM) e levada para o hospital.

De acordo com a PM, a vítima foi atingida por duas facadas, sendo uma no braço direito e outra no braço esquerdo, na Rua Monsenhor Pedrinha. Ferida, a mulher ainda correu para dentro de uma farmácia que fica próximo ao local. A mulher foi socorrida pelos próprios militares até o Hospital Geral de Linhares para receber atendimento médico.

Testemunhas indicaram quem seria a autora das facadas e, após buscas, a suspeita foi localizada pela polícia. Ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares. 

