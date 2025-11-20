Tentativa de homicídio

Casal é preso após esfaquear mulher em briga no Centro de Vitória

Vítima foi socorrida com corte profundo no rosto; suspeita de 33 anos e o companheiro, de 31, foram presos em flagrante logo após o crime, na noite de quarta-feira (19)

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:12 - Atualizado há uma hora

Um casal foi preso após esfaquear uma mulher, no Centro de Vitória, na noite de quarta-feira (19). Após ser atacada com golpes de faca no rosto, a vítima pediu ajuda a policiais militares que faziam patrulhamento na região do Palácio Anchieta. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), na Capital.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi agredida durante uma briga com o casal – o motivo não foi informado. Ela sofreu um corte profundo no lado esquerdo do rosto. A corporação informou que realizou buscas e conseguiu localizar os suspeitos do crime: uma mulher de 33 anos e um homem, de 31. Com eles havia uma bolsa, onde estava guardada uma faca suja de sangue, que pode ter sido usada para golpear a vítima.

O casal foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhados ao sistema prisional.

*Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta

