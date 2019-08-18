Home
Mulher é encontrada morta na casa onde morava em Vila Velha

A vítima, identificada como Lucia Costa Dutra, de 55 anos, foi assassinada a tiros. Os dois cachorros de estimação dela foram atingidos com os disparos. Um morreu e o outro ficou ferido