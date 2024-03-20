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Mulher é detida após agredir médica em pronto atendimento de Cariacica

A confusão começou quando a filha da mulher já estava em atendimento. O pai da criança também foi conduzido à delegacia, pois havia um mandado de prisão em aberto contra ele

Publicado em 20 de Março de 2024 às 17:55

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 mar 2024 às 17:55
Uma mulher de 21 anos, que não teve a identidade divulgada, foi detida após agredir uma médica e funcionárias do Pronto Atendimento de Flexal II, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, os militares foram acionados por populares que informaram que pacientes estariam invadindo consultórios e ameaçando as equipes.
No local, os agentes foram informados que a mãe de uma paciente que aguardava atendimento começou a agredir a equipe da unidade de saúde. Diante da situação, a responsável pelas agressões foi informada que seria conduzida para a delegacia e, por isso, a criança, de 6 anos, precisaria ficar sob a responsabilidade de outro adulto.

Chegou e foi detido

Após a chegada de outro responsável no local, foi feita uma consulta nos documentos para verificar se ele era o pai da criança. Nesse momento, foi constatado que contra ele existia um mandado de prisão em aberto. Desta, ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica. O Conselho Tutelar do município também foi acionado e a criança foi entregue a uma equipe do órgão.
Em nota enviada à reportagem, a direção do pronto atendimento esclareceu que a agressão à médica ocorreu quando a paciente já estava em atendimento e que, após o ocorrido, a supervisora interferiu para tentar apaziguar a confusão, mas ela também foi agredida pela mulher.
Mulher é detida após agredir médica em pronto atendimento de Cariacica
Além disso, a direção afirmou que, nas últimas semanas, houve um aumento significativo no número de atendimentos em toda a rede de saúde da cidade. “São atendimentos de pessoas com sintomas de dengue e de doenças respiratórias. Todos os PAs estão com o quadro completo e o atendimento segue em andamento”, informou a nota.
Por fim, a unidade de saúde assegurou que o tempo médio de espera na classificação verde, ou seja, sem urgência e emergência, é de duas horas e meia para adultos e três horas para crianças. Já os atendimentos com classificação vermelha e laranja (os com urgência e emergência, respectivamente) são atendidos imediatamente e com prioridade.

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