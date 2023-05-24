Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em investigação

Feto é encontrado em banheiro de pronto atendimento em Cachoeiro

Com aproximadamente 19 centímetros, o feto foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mai 2023 às 18:17

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 18:17

Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim
Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o feto foi encontrado Crédito: Márcia Leal/PMCI
Um feto foi encontrado na manhã de terça-feira (23) no banheiro do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para um encontro do feto. Ele teria sido encontrado por uma funcionária do pronto atendimento. O feto, de aproximadamente 19 centímetros, foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado.
O caso, de acordo com a corporação, segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que apura se foi aborto espontâneo ou provocado. Uma mulher, de 19 anos, foi ouvida e alegou que não sabia que estava grávida e que foi ao PA passando mal.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada para mais detalhes do caso, mas a informação do setor de comunicação é de que todas as medidas foram tomadas e não podem repassar dados privados dos pacientes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados