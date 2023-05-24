Feto é encontrado em banheiro de pronto atendimento em Cachoeiro

Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o feto foi encontrado Crédito: Márcia Leal/PMCI

Um feto foi encontrado na manhã de terça-feira (23) no banheiro do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para um encontro do feto. Ele teria sido encontrado por uma funcionária do pronto atendimento. O feto, de aproximadamente 19 centímetros, foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado.

O caso, de acordo com a corporação, segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que apura se foi aborto espontâneo ou provocado. Uma mulher, de 19 anos, foi ouvida e alegou que não sabia que estava grávida e que foi ao PA passando mal.