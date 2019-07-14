Serra

Mulher é agredida pelo marido após postar foto sozinha em rede social

Ela e o esposo estavam na casa de uma amiga durante a madrugada, bebendo, quando o marido viu a foto dela sozinha

Viatura da DHPP no Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo próprio marido após postar uma foto em que aparece sozinha nas redes sociais. Eles estavam na casa de uma amiga curtindo e bebendo durante a madrugada deste domingo (14), quando o marido viu a postagem.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada às 14h no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, alegando ter sido agredida pelo seu esposo por volta das 7h. Ela apresentava vários hematomas no rosto e vai fazer um exame de imagem na costela.

No local, os policiais tomaram conhecimento de que as agressões teriam ocorrido supostamente devido a uma postagem de uma foto em que a vítima aparece sozinha. Eles estão juntos há oito meses, tendo o esposo já destruído celulares da vítima.

De acordo com o boletim, a vítima teve traumatismo craniano, com perda de consciência e vômito. O acusado não foi detido. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia assim que for liberada do hospital. A ocorrência está a cargo da Polícia Civil.

Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no hospital para registrar o caso e contaram à reportagem do Gazeta Online que a vítima estava com vários hematomas no rosto e iria fazer um exame de imagem na costela. Apesar de internada, ela estava consciente.

