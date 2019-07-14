Mulher é agredida pelo marido após postar foto sozinha em rede social

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:46
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo próprio marido após postar uma foto em que aparece sozinha nas redes sociais. Eles estavam na casa de uma amiga curtindo e bebendo durante a madrugada deste domingo (14), quando o marido viu a postagem.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada às 14h no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, alegando ter sido agredida pelo seu esposo por volta das 7h. Ela apresentava vários hematomas no rosto e vai fazer um exame de imagem na costela.
No local, os policiais tomaram conhecimento de que as agressões teriam ocorrido supostamente devido a uma postagem de uma foto em que a vítima aparece sozinha. Eles estão juntos há oito meses, tendo o esposo já destruído celulares da vítima.
De acordo com o boletim, a vítima teve traumatismo craniano, com perda de consciência e vômito. O acusado não foi detido. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia assim que for liberada do hospital. A ocorrência está a cargo da Polícia Civil.
Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no hospital para registrar o caso e contaram à reportagem do Gazeta Online que a vítima estava com vários hematomas no rosto e iria fazer um exame de imagem na costela. Apesar de internada, ela estava consciente.
