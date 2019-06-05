Home
Mulher é agredida pelo companheiro no ES após assistir jogo de futebol

Vítima relatou que o agressor deu socos e chutes. Ele teria tentado cortar o pescoço da mulher, mas ela conseguiu fugir e pedir ajuda na rua