Mulher é agredida e esfaqueia marido em briga por ciúmes em Pancas

Ela contou para a PM que reagiu após ser agredida com socos, ter pescoço apertado e ser golpeada com uma tampa de padrão de energia; caso ocorreu na noite de quinta-feira (26)

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:23

Uma briga de casal por ciúmes terminou com o marido esfaqueado pela esposa no bairro Operário, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a mulher confessou que deu uma facada no homem após ter sido agredida por ele. O indivíduo foi socorrido e levado para um hospital no município, e depois foi transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, cidade vizinha.>

A esposa contou aos militares que a briga entre o casal teria sido motivada por ciúme do marido. Ela disse que o homem teria lhe dado um soco e depois apertado o pescoço dela. Um vizinho tentou impedir a violência pedindo que ele cessasse com as agressões porque crianças estavam assistindo a tudo, e o indivíduo teria ido atrás desse vizinho. >

A mulher contou que, com uma faca nas mãos, seguiu o marido. O vizinho não foi localizado pelo homem e as agressões voltaram a acontecer entre o casal. Em certo momento, ela disse que o companheiro pegou uma tampa de padrão de energia e bateu nela. Ela afirmou que se defendeu com o braço e com a outra mão, que segurava a faca, e acabou dando um golpe na altura da costela dele. >

Conforme a PM, a mulher estava machucada devido às agressões sofridas e também foi socorrida ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os militares fizeram buscas pela faca, mas ela não foi localizada.>

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Colatina. “Não houve autuação em relação à suspeita de 35 anos, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas”, afirmou.>

