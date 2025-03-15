Mulher é agredida e amarrada por ladrões dentro de casa em Vargem Alta

Uma mulher foi agredida e amarrada dentro de casa após uma tentativa de latrocínio (morte seguida de roubo) na noite da última quinta-feira (13), no Centro de Vargem Alta, no Sul do Estado. O crime foi descoberto pelo filho da vítima, que estranhou uma mensagem enviada pela mãe e, ao tentar contato sem sucesso, decidiu ir até a residência dela.

No local, ele percebeu que a mãe não atendia aos chamados e que uma janela estava aberta. Ao entrar na casa, o filho encontrou a vítima com mãos e boca amarradas, além de um ferimento na perna causado por uma chave de fenda. A Polícia Militar foi acionada e o Samu/192 prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a mulher para atendimento médico.