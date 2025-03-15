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Sul do ES

Mulher é agredida e amarrada por ladrões dentro de casa em Vargem Alta

Vítima foi encontrada por filho após uma mensagem de texto; suspeitos tentaram roubar dinheiro e um carro

Publicado em 15 de Março de 2025 às 10:49

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

15 mar 2025 às 10:49
Uma mulher foi agredida e amarrada dentro de casa após uma tentativa de latrocínio (morte seguida de roubo) na noite da última quinta-feira (13), no Centro de Vargem Alta, no Sul do Estado. O crime foi descoberto pelo filho da vítima, que estranhou uma mensagem enviada pela mãe e, ao tentar contato sem sucesso, decidiu ir até a residência dela.
No local, ele percebeu que a mãe não atendia aos chamados e que uma janela estava aberta. Ao entrar na casa, o filho encontrou a vítima com mãos e boca amarradas, além de um ferimento na perna causado por uma chave de fenda. A Polícia Militar foi acionada e o Samu/192 prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a mulher para atendimento médico.
Segundo relato da vítima, dois homens encapuzados invadiram a residência após quebrarem uma janela, a agrediram-na e reviraram os pertences em busca de dinheiro e objetos de valor. Os suspeitos também tentaram roubar um veículo que estava na garagem da casa, mas não conseguiram dar partida. Eles levaram as chaves do automóvel e um aparelho de som. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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