Mulher é agredida com golpes de facão no Centro de Cachoeiro

Publicado em 8 de julho de 2019 às 14:42
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher foi agredida com golpes de facão, na noite deste domingo (07), na rua Vinte Cinco de Março, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com a Polícia, a mulher foi agredida por um homem. A vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia, também em Cachoeiro. O acusado de cometer o crime foi preso.
