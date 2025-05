Investigação

Mulher denuncia marido por bater em bebê em Castelo

Menino de 24 dias de vida sofreu lesões na boca e foi levado para um hospital na cidade; pai teria se irritado com o choro do recém-nascido

Um pai é investigado após denúncia de que teria agredido o filho recém-nascido em Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (30). O bebê — que ainda nem completou um mês de vida — foi levado pela mãe ao Hospital Santa Casa. Ela contou à Polícia Militar que o marido se irritou com o choro do filho, deu um soco no rosto do menino e depois saiu de casa.>