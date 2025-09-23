Home
Mulher condenada a 20 anos por matar criança com vergalhão é presa no ES

Menino de cinco anos foi atingido na cabeça por vergalhão durante briga de vizinhos em 2013; testemunhas disseram que o pai do menino seria o alvo

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:09

Edinália Pereira Fernandes, de 49 anos
Edinália Pereira Fernandes, de 49 anos Crédito: Roberto Pratti

Uma mulher condenada a 20 anos de prisão por matar uma criança de cinco anos foi presa na segunda-feira (22), no Fórum de Cariacica, no bairro Alto Lage. Edinália Pereira Fernandes, de 49 anos, atingiu a cabeça de Hericles Almeida com um vergalhão ao tentar golpear o pai do menino durante uma briga entre vizinhos, em 1º de janeiro de 2013, no mesmo município.

Conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que a mãe e o pai de Hericles bebiam com uma vizinha em frente à casa da família quando Edinália teria começado a ofender a mãe do menino. As duas iniciaram uma discussão, que terminou em agressões. O pai da criança, na tentativa de defender a companheira, também teria agredido Edinália. A briga foi apartada por vizinhos e o irmão da acusada pediu que ela fosse embora.

Segundo a mãe de Hericles, Edinália retornou e arremessou um vergalhão na direção do pai do menino. A criança, que estava logo atrás do homem, acabou atingida. O pedaço de ferro perfurou cerca de três centímetros da cabeça da vítima. O menino foi socorrido e passou por cirurgia, mas no dia 4 de janeiro de 2013 teve morte cerebral.

Hericles Almeida
Hericles Almeida morreu atingido na cabeça por um vergalhão Crédito: Acervo Pessoal

A Polícia Civil informou que Edinália foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Cariacica, onde havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal em aberto contra ela. Após os procedimentos de praxe, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Edinália e deixa este espaço aberto para manifestação.

