Mulher caminha de Domingos Martins a Viana para fugir do ex e pedir ajuda

Vítima procurou a Polícia Civil, solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU) e representou criminalmente contra o ex-companheiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:20

Uma mulher de 36 anos contou à Polícia Civil que percorreu, a pé, a distância entre Campinho, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, e Viana, na Grande Vitória, para se afastar do ex-marido, de 49 anos, e conseguir pedir ajuda após ser ameaçada de morte. A vítima registrou ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica, depois de conseguir chegar à Região Metropolitana.



Ela relatou que está separada do homem há cerca de três anos e que não é a primeira vez que sofre ameaças por parte dele. À Polícia Civil, a mulher disse que, recentemente, um indivíduo se identificou como amigo de seu ex-companheiro e afirmou que iria matá-la a mando dele. O casal tem dois filhos – uma criança e um adolescente – que moram com o pai.

A Polícia Civil informou que há ocorrências anteriores envolvendo o suspeito e a vítima, enquadradas na Lei Maria da Penha. Segundo a corporação, a mulher solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU) e representou criminalmente contra o ex-companheiro. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano.

