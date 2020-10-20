Mulher atacada com canivete em hospital no ES não corre risco de ficar cega

Segundo a PM, policiais foram acionados por funcionários do Hospital São Marcos informando que a paciente tinha acabado de ser atingida por golpes de canivete. Quando chegaram ao local, eles foram informados que o homem autor da agressão havia fugido do local.

Os militares realizaram buscas nas imediações da unidade hospitalar e não conseguiram localizar o suspeito. Em seguida, eles foram até a casa do homem no bairro Bela Vista. De acordo com a Polícia Militar, o agressor estava escondido em um dos cômodos da casa e ainda com as mesmas roupas do momento do crime.