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Provável perda de visão

Paciente é esfaqueada no olho dentro de hospital em Nova Venécia

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 25 anos, que estava acompanhado a mãe na unidade, foi preso pelos militares horas depois e confessou o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 07:22

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 07:22

Hospital São Marcos, em Nova Venécia
Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos
Uma paciente foi esfaqueada no olho enquanto estava internada em um hospital de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é um homem de 25 anos que estava acompanhado a mãe na unidade. Ele foi preso horas depois do crime.
Segundo a PM, policiais foram acionados por funcionários do Hospital São Marcos informando que a paciente tinha acabado de ser esfaqueada. Quando chegaram ao local, eles foram informados que o autor esfaqueou a vítima com golpes de canivete no rosto, acertando pontualmente os olhos da vítima. Em seguida, o homem fugiu do hospital.

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Os militares realizaram buscas nas imediações da unidade hospitalar e não conseguiram localizar o suspeito. Em seguida, eles foram até a casa do homem no bairro Bela Vista. De acordo com a PM, ele estava escondido em um dos cômodos da casa e ainda com as mesmas roupas do momento do crime.
Durante as buscas na residência, os militares localizaram o canivete usado para agredir a vítima, o objeto ainda tinha o que parecia ser resquícios de sangue da vítima. Segundo a PM, o homem confessou a autoria do crime para os militares. Ele afirmou que esfaqueou a vítima, pois a mulher ofendeu sua mãe. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de São Mateus.
A Polícia informou ainda que de acordo com o laudo médico, a vítima sofreu lesão no globo ocular com provável perda de visão. Devido à gravidade das lesões, a mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.
O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus
O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Polícia Civil informou que homem confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde passará por audiência de custódia. O procedimento de investigação foi encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. 

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