Paciente é esfaqueada no olho dentro de hospital em Nova Venécia

Uma paciente foi esfaqueada no olho enquanto estava internada em um hospital de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é um homem de 25 anos que estava acompanhado a mãe na unidade. Ele foi preso horas depois do crime.
Segundo a PM, policiais foram acionados por funcionários do Hospital São Marcos informando que a paciente tinha acabado de ser esfaqueada. Quando chegaram ao local, eles foram informados que o autor esfaqueou a vítima com golpes de canivete no rosto, acertando pontualmente os olhos da vítima. Em seguida, o homem fugiu do hospital.
Os militares realizaram buscas nas imediações da unidade hospitalar e não conseguiram localizar o suspeito. Em seguida, eles foram até a casa do homem no bairro Bela Vista. De acordo com a PM, ele estava escondido em um dos cômodos da casa e ainda com as mesmas roupas do momento do crime.
Durante as buscas na residência, os militares localizaram o canivete usado para agredir a vítima, o objeto ainda tinha o que parecia ser resquícios de sangue da vítima. Segundo a PM, o homem confessou a autoria do crime para os militares. Ele afirmou que esfaqueou a vítima, pois a mulher ofendeu sua mãe. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de São Mateus.
A Polícia informou ainda que de acordo com o laudo médico, a vítima sofreu lesão no globo ocular com provável perda de visão. Devido à gravidade das lesões, a mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.
A Polícia Civil informou que homem confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde passará por audiência de custódia. O procedimento de investigação foi encaminhado para Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.