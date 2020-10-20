Paciente é esfaqueada no olho dentro de hospital em Nova Venécia

Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos

Uma paciente foi esfaqueada no olho enquanto estava internada em um hospital de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (20). De acordo com a Polícia Militar , o suspeito é um homem de 25 anos que estava acompanhado a mãe na unidade. Ele foi preso horas depois do crime.

Segundo a PM, policiais foram acionados por funcionários do Hospital São Marcos informando que a paciente tinha acabado de ser esfaqueada. Quando chegaram ao local, eles foram informados que o autor esfaqueou a vítima com golpes de canivete no rosto, acertando pontualmente os olhos da vítima. Em seguida, o homem fugiu do hospital.

Os militares realizaram buscas nas imediações da unidade hospitalar e não conseguiram localizar o suspeito. Em seguida, eles foram até a casa do homem no bairro Bela Vista. De acordo com a PM, ele estava escondido em um dos cômodos da casa e ainda com as mesmas roupas do momento do crime.

Durante as buscas na residência, os militares localizaram o canivete usado para agredir a vítima, o objeto ainda tinha o que parecia ser resquícios de sangue da vítima. Segundo a PM, o homem confessou a autoria do crime para os militares. Ele afirmou que esfaqueou a vítima, pois a mulher ofendeu sua mãe. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de São Mateus.

A Polícia informou ainda que de acordo com o laudo médico, a vítima sofreu lesão no globo ocular com provável perda de visão. Devido à gravidade das lesões, a mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte