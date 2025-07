Suspeito fugiu

Mulher agredida dentro de carro acena e pede socorro à PM em Cachoeiro

Suspeito de 36 anos foi abordado pelos policiais, mas saiu do carro, se esquivou dos agentes e fugiu, se jogando no Rio Itapemirim

Uma mulher de 43 anos que estava sendo agredida pelo companheiro dentro de um carro acenou ao ver uma viatura da Polícia Militar e pediu por socorro, na noite de segunda-feira (7), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 36 anos, chegou ser abordado, mas saiu do veículo, se esquivou e fugiu, se jogando no Rio Itapemirim. >