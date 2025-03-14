MPES investiga desvio de verba na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) a “Operação Sangria”, com o objetivo de colher evidências sobre crimes contra a administração pública, cometidos por servidores em desfavor da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Os agentes, de acordo com o MPES, colheram elementos para impedir a prática novos crimes e evitar a destruição de provas. Foram apreendidos computadores, aparelhos de celular e documentos aptos a confirmar as provas já produzidas pelo órgão.
Ainda segundo o MPES, a operação é parte de uma investigação que tem o objetivo de combater crimes contra a administração pública, em especial, o crime de peculato (crime praticado por funcionário público que se apropria ou desvia bens públicos), cometidos na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul.
MPES deflagra operação na Câmara de Rio Novo do Sul
Os trabalhos contaram com a participação de 12 policiais, além dos promotores de Justiça de Rio Novo do Sul, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar.