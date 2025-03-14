MPES investiga desvio de verba na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul

MPES investiga crimes na Câmara de Rio Novo do Sul Crédito: MPES

Os agentes, de acordo com o MPES, colheram elementos para impedir a prática novos crimes e evitar a destruição de provas. Foram apreendidos computadores, aparelhos de celular e documentos aptos a confirmar as provas já produzidas pelo órgão.

Ainda segundo o MPES, a operação é parte de uma investigação que tem o objetivo de combater crimes contra a administração pública, em especial, o crime de peculato (crime praticado por funcionário público que se apropria ou desvia bens públicos), cometidos na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul.

MPES deflagra operação na Câmara de Rio Novo do Sul