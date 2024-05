Motos roubadas são jogadas dentro de valão de Vila Velha; veja vídeo

Quatro veículos foram encontrados no local, sendo que três tinham restrição de furto e roubo, segundo a polícia; guincho foi acionado

Imagine passar pela rua e dar de cara com quatro motocicletas jogadas dentro de um valão? Pois essa cena incomum aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Três dos veículos estavam com restrição de furto e roubo.