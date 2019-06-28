Home
>
Polícia
>
Motoristas de acidente que matou casal estavam a 150km/h, aponta laudo

Motoristas de acidente que matou casal estavam a 150km/h, aponta laudo

Segundo a polícia, a alta velocidade foi determinante para o resultado do acidente. O inquérito foi concluído e encaminhado para a 1ª Vara Criminal de Vila Velha