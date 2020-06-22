Motorista sem carteira é preso dirigindo em zigue-zague na BR 101 em Linhares

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta segunda-feira (22), na BR 101, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo a PRF, ele estava dirigindo embriagado e não possuía carteira de habilitação.
De acordo com os agentes da PRF, a prisão aconteceu após o condutor ser visto durante uma fiscalização no Km 149. O homem, segundo os policiais, conduzia um veículo VW/Gol e seguia pela rodovia fazendo zigue-zague, com risco de ocasionar acidentes.
Durante a abordagem, o homem foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou o teor alcoólico de 0,35 mg/l de ar alveolar. Ainda segundo os agentes, o condutor do veículo não é habilitado e os pneus do carro também não estavam em condições de segurança.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e por dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).