Home
>
Polícia
>
Motorista roubado é confundido com ladrão e levado para delegacia no ES

Motorista roubado é confundido com ladrão e levado para delegacia no ES

A vítima acredita que o atendente pressupôs que o carro também teria sido levado, pediu a placa do veículo, e o incluiu no sistema de furto e roubo