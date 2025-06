Sem CNH

Motorista embriagado atropela pessoas, causa acidente e é preso em Cachoeiro

Homem saiu de bar atropelando pessoas que estavam sentadas no local, bateu em outro automóvel, capotou com o carro e veículo pegou fogo

Publicado em 23 de junho de 2025 às 11:55

Motorista embriagado sem CNH atropela pessoas, causa acidente é preso em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de atropelar pessoas, dirigir embriagado e causar um acidente no distrito de São Vicente, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (22). Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que o indivíduo, que não teve o nome divulgado, após bater em outro automóvel, acabou capotando com o carro e o veículo pegou fogo. >

A PM relatou na ocorrência que a esposa do motorista contou aos militares que o marido estava bebendo em um bar e se levantou para ir embora, assumindo a direção do carro, um Volkswagen Gol, e chamando pessoas que estavam com ele para ir embora. A mulher disse que todos recusaram por conta das condições de embriaguez do homem. >

Ainda conforme o relato, o homem teria arrancado com o carro em alta velocidade, atropelado algumas pessoas que estavam sentadas na mesa do bar, e fugiu do local. As vítimas do atropelamento não se apresentaram aos policiais. Segundo registro da PM, durante a sua fuga, o motorista do Gol atingiu a lateral de um Fiat Fastback. A motorista contou aos policiais que ele invadiu a contramão de direção. Após a batida, o condutor capotou e o Gol pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas.>

A motorista do Fastback foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Já o motorista do Gol se recusou fazer o exame, mas, segundo o registro PM, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como falas arrastadas, falta de coordenação motora e hálito etílico. A condutora do outro veículo não se feriu, mas o homem teve ferimentos do rosto e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Cachoeiro. Após liberação médica, ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município.>

>

A PM disse que o motorista do Gol não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o seu veículo se encontra com o licenciamento em atraso. O carro foi guinchado para o pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). >

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por se afastar do local do acidente "para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". O homem foi encaminhado ao sistema prisional.>

