Sul do ES

Motorista em fuga atinge carros e muro de escola em Presidente Kennedy

PM disse que homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e furto de veículos; caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (21)

Para fugir dos policiais militares, suspeito acelerou, bateu no muro de uma escola e ainda atingiu outros dois veículos. (Leitor | A Gazeta)

Um carro em fuga da Polícia Militar assustou os moradores no Centro de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (21). Ao ver os policiais, o motorista fugiu em marcha ré em alta velocidade, bateu no muro de uma escola e ainda atingiu dois veículos que estavam estacionados. No fim, ele conseguiu escapar.

A Polícia Militar disse que fazia um policiamento preventivo no Centro quando viu um homem que já era conhecido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e furto de veículos. Ele estava conduzindo um carro sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. Os policiais mandaram ele parar, mas o rapaz fugiu em alta velocidade, batendo em dois veículos estacionados e danificando um tapume da escola.

Após o impacto, segundo a Polícia Militar, o suspeito saiu pela janela do carro, subiu no teto e saltou para dentro da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Kennedy. Os militares realizaram buscas no bairro das Flores, mas o homem conseguiu escapar.

Dentro do veículo que o suspeito dirigia estava um adolescente, de 13 anos, no carona, que foi entregue à mãe. O proprietário do automóvel disse à PM que havia emprestado o carro na noite anterior.

O que diz a Sedu

Procurada pela reportagem, a Secretaria da Educação (Sedu) deu uma versão diferente da PM. A pasta afirmou que, durante a fuga, o homem utilizou o entorno da escola como rota de passagem. “O suspeito colidiu com o muro da instituição, ocasionando um pequeno tumulto na área externa. No entanto, não houve qualquer invasão da escola, desordem, correria ou risco à integridade física de presentes e as atividades seguiram normalmente”, informou, em nota.

A direção da escola esclareceu que o vigilante estava em seu posto de trabalho e adotou as medidas cabíveis para garantir a segurança do local.

