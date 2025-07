Em Boa Esperança

Motorista é preso após atropelar casal e testar positivo em bafômetro no ES

Walace Pimenta Breda foi preso na noite desse domingo (13); resultado acusou presença de álcool muito acima da margem de erro do aparelho (0,04 mg/L)

Publicado em 14 de julho de 2025 às 16:48

Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Boa Esperança foi quem atendeu a ocorrência Crédito: Google Street View

Um homem de 32 anos, identificado como Walace Pimenta Breda, foi preso na noite do último domingo (13), suspeito de atropelar um casal que estava em uma moto e fugir do local, no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, no Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, o suspeito fez o teste do bafômetro, que deu positivo p; resulara o consumo de bebida alcoólica.>

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento no bairro quando avistou um Volkswagen Gol branco com danos na parte dianteira. Logo depois, outro veículo parou próximo à viatura e uma pessoa informou que o carro avariado havia invadido a contramão, colidido com uma motocicleta onde estava um casal e fugido do local, sendo que o condutor não prestou socorro. >

Diante da denúncia, os policiais iniciaram buscas e conseguiram abordar o veículo. Os militares relatam no boletim de ocorrência que o motorista apresentava 'sinais visíveis de embriaguez alcoólica', e estava acompanhado da esposa e do filho menor de idade.>

Ainda conforme a Polícia Militar, cerca de 15 minutos após a abordagem, o motorista realizou o teste do bafômetro, que registrou 1,13 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — resultado mais de 28 vezes superior ao limite de 0,04 mg/L, considerado tolerável para constatação de infração administrativa. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê infração a partir de 0,05 mg/L e crime de trânsito a partir de 0,34 mg/L. O homem foi detido. >

>

Em seguida, de acordo com o boletim, os policiais foram até o local do acidente e prestaram os primeiros socorros ao casal que estava em uma motocicleta Honda XRE 300, até a chegada da equipe do Samu. As vítimas — um homem e uma mulher — foram socorridas para o Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. O estado de saúde deles não foi divulgado. Segundo a PM, o condutor da moto não pôde realizar o teste do bafômetro devido à necessidade de atendimento imediato. O carro do suspeito foi guinchado por estar com o licenciamento vencido; a motocicleta estava regularizada.>

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.>

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito preso. Este espaço segue aberto para posicionamento. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta