Motorista do Transcol é esfaqueado durante assalto em Cariacica

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (19), na altura do bairro Nova Rosa da Penha; o motorista foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica