Motorista de app luta com bandidos para não ser sequestrado em Cariacica

Motorista reagiu e entrou em luta corporal com os criminosos. Ele conseguiu escapar do carro e os criminosos fugiram com o veículo e seus pertences pessoais

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 11:00

Um motorista de aplicativo, de 43 anos, precisou lutar com criminosos para evitar ser sequestrado durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (1º), na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro Santa Cecília, em Cariacica. >

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista aceitou uma corrida e, ao chegar ao ponto de embarque, entraram três passageiros: um homem que sentou no banco da frente e um casal que se acomodou no banco traseiro. Poucos minutos depois, a mulher sacou uma faca e anunciou o assalto.>

A vítima relatou à Polícia Civil que, durante todo o tempo, a mulher ordenava que ele soltasse o volante. Em um determinado momento, o motorista entrou em luta corporal com o trio, arrancou a própria camisa e escapou do carro. Os assaltantes exigiram a chave do veículo, que ele entregou, e o trio fugiu levando seus pertences pessoais.>

O motorista procurou a Delegacia Regional de Cariacica, onde registrou boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e o carro ainda não foi recuperado.>

