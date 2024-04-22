Motorista de app é morto a pedrada após ameaçar ex-namorada em Vitória

Praça onde motorista de aplicativo foi morto com pedrada na cabeça em Vitória Crédito: Oliveira Alves

Um motorista de aplicativo de 43 anos, identificado como Guilherme Silva Santos, foi morto com uma pedrada na cabeça durante uma briga na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Tabuazeiro, em Vitória . A confusão teria acontecido após ameaças feitas pelo motorista contra a ex-namorada dele: o irmão dela não gostou e foi tirar satisfação, momento em que uma briga começou.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, apurou com policiais que a confusão aconteceu por volta das 6h, porque o motorista de aplicativo não aceitava o fim do relacionado com a ex-namorada, e, por isso, a perseguia. Nesta segunda-feira, ele foi até as proximidades da casa dela e começou a fazer ameaças, dizendo que iria matá-la, foi quando o irmão da moça desceu para defendê-la.

Durante a confusão, que ocorreu na Praça Anita Francisca Crystello, o motorista de aplicativo teria dado dois socos no rosto do ex-cunhado. O homem, então, pegou uma pedra e arremessou na cabeça do motorista, que morreu na hora.

Depois disso, o irmão da moça foi até a Delegacia Regional de Vitória e se entregou.

A irmã da ex-namorada do motorista conversou com o repórter Caíque Verli, sem se identificar. Ela disse que o irmão não aceitou ver a moça ser ameaçada.

Guilherme Silva Santos, motorista de aplicativo morto em Tabuazeiro Crédito: Acervo familiar

"Eles terminavam, voltavam, e eu sempre falava para minha irmã: 'Você termina mas não volta mais, porque isso um dia vai causar uma tragédia'. E foi o que aconteceu. Ele vivia ameaçando e perseguindo ela, chegou várias vezes apertando o pescoço da minha irmã. Ela já prestou queixa dele, tinha até medida protetiva. Ele sempre vinha aqui no prédio fazer show, ameaçar. Meu irmão viu essa situação e não aceitou", relatou a irmã da moça.

O que diz a PM

"Na manhã desta segunda-feira (22), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio no ponto final do bairro Tabuazeiro, Vitória. No local, a equipe encontrou a vítima, um homem de 43 anos, inconsciente, caído na calçada na praça e com sangramento. Segundo informações, o autor do crime havia fugido a pé. O Samu foi acionado e constatou o óbito do indivíduo.

Uma mulher de 33 anos se apresentou ao local do crime e relatou aos militares que terminou recentemente o relacionamento com a vítima, porém o homem não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia. Ela disse ainda que nesta manhã, o homem foi até a residência dela e ameaçou tirar a vida de todos que moravam com ela. Posteriormente, ele estacionou o carro na praça e tentou agredi-la, contudo o irmão da mulher interveio na situação e foi agredido. Houve revide por parte do irmão da mulher, que golpeou o homem com uma pedrada na cabeça.

O indivíduo, ferido, caiu em seguida e o autor fugiu do local, não sendo localizado pela PM durante o atendimento da ocorrência. A mulher foi encaminhada à 1ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos e lá os militares encontraram com o suspeito do fato."

O que diz a Polícia Civil

Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. "Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."